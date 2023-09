Lo Máximo de Aurora es el nombre de una marca de piscos, vinos y macerados artesanales que nació formalmente en el 2013, pero que en realidad tiene una historia de más de 40 años en que los esposos Máximo Severo y María Aurora Yaya, agricultores del valle de Mala, en Cañete, trabajaron arduamente.

Diario OJO habló con Ivy Martínez, una de las hijas del matrimonio, sobre este negocio familiar.

¿Cómo nace Viñedos Lo Máximo de Aurora?

Mis padres cultivaban uva para vender, pero como el precio era muy barato, decidieron procesarla para hacer vino y pisco para consumo familiar. También los vendían a las personas que llegaban a Azpitia. Tras la partida de mi mamá, yo junto con mis cuatro hermanas decidimos apoyar este emprendimiento con la producción para comercialización.

¿Qué distingue a tus productos de otros similares?

Yo no compito por precio sino por calidad. Mis productos tienen calidad con respecto a sus sabores, aromas, etc. Por eso son importantes las catas ya que en estas se les enseña a los clientes a distinguir la calidad de un buen pisco. Cuando yo presento mis productos estoy segura de que le va a gustar a la mayoría de personas.

Cuéntame más de las catas.

Muchos peruanos no conocen cómo degustar el pisco y esa es nuestra función como productores: enseñarles a catar. Así pueden conocer las variedades, los aromas y los sabores. Les enseñamos a catar el pisco puro y preparado en cócteles. Los clientes tienen que aprender cómo es un pisco de calidad para que lo diferencien de un adulterado. Nosotros hacemos catas en nuestra bodega en Azpitia y en el distrito de San Luis, en Lima.

¿Cuáles son las características de un pisco de calidad?

Un buen pisco debe ser cristalino, no tener un alcohol muy agresivo, debe pasar suavemente por la boca, no tiene que quemar. Otro indicador es que luego de tomar el pisco, el vaso que lo contenía debe oler a uva, no a aguarrás o éter. En el caso de un pisco aromático el olor debe ser a cítricos como de manzanas, peras o naranjas.

¿Qué dificultades han tenido para emprender?

En la producción de uvas. Al momento de cosechar se presentaban ciertos fenómenos naturales que hacían que aparecieran varias plagas a la vez que acababan con las uvas, pero igual seguíamos adelante porque sabíamos que el pisco tiene buen futuro. Además, falta más publicidad de parte de las autoridades, es decir, que esta no solo se haga para determinadas fechas como el Día Nacional del Pisco Sour.

FICHA BIOGRÁFICA

Me llamo: Ivy Martínez Yaya.

Tengo: 52 años.

Estudié: Educación secundaria.

Centro de Estudios: Universidad Nacional Federico Villareal.

Una frase que me gusta: “La pasión por el pisco”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Que se atrevan a dar el primer paso para emprender”.

Busque mi emprendimiento en Instagram: @vinedoslomaximodeaurora y en Facebook: Viñedos Lo Máximo de Aurora.