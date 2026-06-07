El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el 100% de los locales de votación ya cuenta con el material electoral necesario para la instalación de las mesas de sufragio. “Corresponde ahora a los miembros de mesa completar este proceso, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con normalidad”, señaló a través de las redes sociales.

Pese a ello, hubo retrasos en la instalación de mesas en algunos colegios. Ocurrió en la Universidad de Lima en Surco, donde se abrió las puertas a las 7 de la mañana pero en algunas aulas se registraron problemas con la llegada de material electoral, que llegó con 40 minutos de retraso.

En otra institución educativa en Villa El Salvador, a las 7:00 a.m., solo habían tres mesas abiertas de las 30 que debían hacerlo. El personal de la ONPE indicó que el material sí estaba en la sede y que se iba a estar llevando a las aulas.

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la ausencia de miembros de mesa retrasó el inicio de las votaciones y, por ejemplo, n el pabellón 400, solo dos de las 20 mesas se instalaron a las 7:00 a.m.

Un panorama distinto se dio en otros locales de votación como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde llegaron sin problemas los miembros de mesa, personal electoral y electores. Igual en la I.E. José Granda, en San Martín de Porres, pero en los primeros minutos de la jornada electoral se registró una baja afluencia de votantes.