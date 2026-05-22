Por la fiebre mundialista, el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que lanzó al mercado Panini, se ha convertido en uno de los productos más deseados por niños, jóvenes y adultos, quienes hacen de todo para conseguir las figuritas y completarlo en el menor tiempo posible. Incluso, a algunos no los limita ni el gasto que esto pueda suponer.

Esta alta demanda del álbum y de los sobres de stickers es confirmada por Angello Ramírez, gerente de ventas de Colecciones Dragonay, distribuidor de Panini en el Perú, quien detalló que solo en preventa han vendido casi cinco mil unidades de álbumes entre tapas blandas, tapas duras y el gold, así como unos 300 mil sobres de figuritas.

“La información que tengo es que se ha traído aproximadamente 15 millones de sobres, los cuales prácticamente todo ya está vendido. Y se ha traído una reposición de casi 3 millones de sobres”, dijo tras explicar que también hay demanda de clientes que vienen de otros países como Bolivia.

Además reveló que son las mamás, novias y esposas quienes más compran álbumes del Mundial para regalar a sus parejas o hijos. Normalmente, agregó, la venta más está conformada por un álbum y 10 o 20 sobres. “Después, los hombres a quienes les regalaron se compran el paquetón”, contó

¿Cuánto puede costar llenar el álbum?

Para llenar un álbum, explicó Ramírez, hay dos caminos y depende tanto de la economía como de la disposición de la persona. El primero consiste en hacerlo en solitario y comprar un cajón de figuritas, donde vienen 1040 sobres. “Estamos hablando de un gasto entre 2000 a 3000 soles”, estimó.

La segunda forma requiere paciencia y habilidad, pues el cliente debe comprar su paquetón, cuyo costo es de 420 soles, y sobres adicionales para llegar a 150 en total, y empezar a intercambiar figuritas con otros.

“(El gasto) no pasa de unos 800 soles, siempre y cuando hagas intercambio. Es muy importante eso”, explicó Angello, quien a través de sus dos tiendas en el Centro Cívico (Av garcilazo de la Vega 1370 tienda 149 Cercado de Lima) y Arenales Plaza (Av. Arenales 1737 tienda 1-11 Lince) promueve el intercambio y, para este álbum en especial, ha llegado a tener grupos de WhatsApp con más de 600 personas.

Tal es la locura que los fines de semana en parques y plazas de Lima y regiones se realizan estos intercambios. Entre estas zonas figuran el Centro Cívico y el Parque Kennedy, donde cientos de personas se reúnen cargando sus figuritas y listas de faltantes y repetidas, para negociar.

Figurita de Messi del álbum Panini.

Según Ramírez, las figuritas de Lionel Messi y Cristino Ronaldo son las más valiosas debido a que de ambos futbolistas este sería su último mundial.

OJO AL DATO. Colecciones Dragonay vende colecciones ya armadas en 900 soles, es decir, todas las figuritas sueltas para llenar el álbum.