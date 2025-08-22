“Los peruanos están mal de la cabeza”, señaló en un video el creador de contenidos español, Ibai Llanos, al ser testigo del furor que desató, en las redes sociales, la inclusión del pan con chicharrón en su “Mundial de Desayunos”.

Este torneo, que creó con la estructura de una Copa del Mundo, enfrentó en octavos de final al Perú, representado por este delicioso desayuno que lleva camote y sarza criolla, con México, que defiende sus chilaquiles.

Dicha competencia provocó una votación masiva por parte de los peruanos a favor del pan con chicharrón, que hasta la noche de ayer superaba los 2 millones en TikTok y más de 300 mil en Instagram.

Además, la publicación de Llanos se llenó de innumerables comentarios en los que se destacaba el sabor de nuestra gastronomía. “Perú, la mejor comida del mundo”, “No hay comparación”, “Perú, hoy, mañana y siempre” son algunos de los comentarios que se leen.

Además de influencers peruanos, artistas, chefs, empresas y otros personajes del país, también comentaron entidades públicas como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Policía, la Sunat, la Sutran, ministerios, entre otras entidades.

“El sabor del Perú nos une. Todos juntos:¡Arriba Perú!”, puso, por ejemplo, la PCM

GANADOR. El “Mundial de Desayunos” se decide a través de votaciones en las redes sociales y participan varios países como Argentina, Colombia, Francia, España, Reino Unido y Costa Rica.

En una nueva publicación, Llanos destacó la locura desatada en Perú, que seguro continuará por el amor y respeto que le tenemos a la gastronomía.

OJO AL DATO. Según Taste Atlas, el pan con chicharrón es el sándwich más rico de Sudamérica. En el país, hay de todos los precos.