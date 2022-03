El arte lo tiene en la sangre. Katherine decidió explotar su lado creativo, proveniente de su familia, para elaborar muñecos de porcelana y cerámica que son la base de su emprendimiento. “Nunca pensé que esto llegaría a ser algo tan grande”, dice.

¿Cómo nació creaciones Katita? Comenzó en el 2019. Elaboré un lapicero con la figura de un animalito que me gustó. Mis compañeros de trabajo lo vieron y me pidieron que les haga uno. Luego empecé a hacer llaveros y muñecos personalizados. Así nació Creaciones Katita, como empresa, en julio del 2021.

¿Cómo surgió tu gusto por este arte en cerámica? Vengo de una familia de artistas. Mi abuelo era escultor. Creo que es algo heredado de él. También me encanta dibujar y diseñar. A mí me surgió la idea de hacer figuras en cerámica y porcelana. La técnica la fui mejorando con el apoyo de tutoriales.

¿Cómo haces los retratos? El cliente me contacta, me envía fotos de las personas, objetos, mascotas, etc. que quiere que sean retratados, me comenta cómo los desea porque todo es personalizado, elige un diseño y le enviamos fotos de los avances para su aprobación. El trabajo puede tomar desde 3 hasta 10 días dependiendo del tamaño y la cantidad de integrantes a retratar.

¿Cómo es el proceso de creación? Lo que más empleo es la creatividad. Tengo que ser muy creativa para que el cliente al momento de ver el retrato diga: “que bonito, qué curioso”. Además, debo poner mucha atención a las fotos para copiar hasta lo más mínimos detalles de una persona, por ejemplo: si tiene un lunar, el color de su cabello, de ojos, etc.

¿Qué retratos son los que más te piden? Debido a la pandemia las personas han perdido familiares, por esto muchos me han pedido retratar fallecidos con alas. También he recibido pedidos de figuras de novios. En estos meses muchas parejas se han casado. Además hemos hecho figuras de dibujos animados. En sí hacemos todo tipo de muñecos.

¿También te hacen pedidos de provincias? Sí, tenemos pedidos de Tacna, Pucallpa, Arequipa, Cusco y Áncash. También hemos trabajado con empresas de catering que nos han hecho pedidos al por mayor y con otros emprendedores que se dedican a la fabricación de tazas.

¿Qué te han comentado tus clientes luego de recibir sus retratos? La mayoría de comentarios son satisfactorios. Muchos nos dicen lo satisfechos que están con sus retratos. Esos mensajes son muy alentadores.

Ficha:

Me llamo: Katherine Mantilla

Tengo: 29 años

Estudio: Odontología

Centro de Estudios: Universidad Norbert Wiener.

Una frase que me gusta: “Querer es poder”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Lo difícil es al inicio, pero cuando ya estás en el camino las cosas se ponen fáciles”.

S/35 cuesta un retrato personalizado de pareja.

Busque el emprendimiento en Instagram: @creaciones_katita_ y Tik Tok: @creacioneskatita.