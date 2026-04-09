En el marco del mes de la salud, se advierte que muchas enfermedades que hoy generan complicaciones podrían prevenirse con detección temprana y hábitos básicos de cuidado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 80 % de las enfermedades cardiovasculares y los casos de diabetes tipo 2 pueden prevenirse mediante cambios en el estilo de vida y controles oportunos.

“Existe la idea de que mientras no haya dolor intenso, no es necesario acudir a un especialista. Pero el cuerpo suele dar avisos previos que, si se atienden a tiempo, pueden evitar diagnósticos más complejos”, explica el Dr. Gerardo Ronceros, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada del Norte (UPN).

Sin embargo, uno de los principales problemas es que muchas personas no reconocen las señales iniciales o postergan la atención médica.

“Hay síntomas frecuentes que suelen pasarse por alto, como el cansancio constante, los dolores de cabeza o musculares recurrentes, cambios bruscos en el peso, problemas digestivos persistentes o alteraciones en el sueño, que pueden alertar sobre problemas de salud”, señala el Dr. Ronceros.

CONTROLES. En el Perú, muchas personas postergan los controles médicos y acuden a consulta cuando la enfermedad está en una etapa avanzada, lo que reduce las posibilidades de tratamiento oportuno.

HÁBITOS. Recomiendan incorporar hábitos sencillos en la rutina diaria para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

ALIMENTACIÓN. Mantener una alimentación balanceada y evitar el consumo excesivo de azúcar, sal y alimentos ultraprocesados.

ALGO MÁS

Realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana, dormir entre 7 y 8 horas diarias y tener chequeos médicos preventivos de forma anual son necesarios.