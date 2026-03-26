En el Perú, el cáncer de cuello uterino sigue siendo una de las principales amenazas para la salud femenina. El desconocimiento y los mitos persisten: más de la mitad no identifica al VPH como su causa principal. Especialistas de Oncosalud derriban las creencias más comunes que frenan la prevención.

SILENCIOSO. El mito de que “si no hay síntomas, no hay problema” sigue siendo una de las principales barreras. Expertos de Oncosalud advierten que esta enfermedad puede avanzar sin señales en etapas iniciales, lo que retrasa el diagnóstico y reduce las oportunidades de tratamiento oportuno.

EDAD. Otra creencia extendida es que solo afecta a mujeres mayores. El VPH puede demora en promedio entre 10 a 20 años en desarrollarse, por lo que cualquier mujer sexualmente activa puede estar en riesgo si no se controla.

IMPACTO. Minimizar su impacto es un error. El VPH es altamente frecuente y que la mayoría de personas tendrá contacto con el virus en algún momento, aunque no siempre derive en complicaciones graves.

PREVENCIÓN. Pensar que la vacuna reemplaza los chequeos limita la protección. Especialistas de Oncosalud enfatizan que, aunque reduce el riesgo, debe complementarse con pruebas como el Papanicolaou o test molecular para detectar lesiones a tiempo.

ALARMANTE. En el Perú, según el MINSA cada día se identifican 13 mujeres con cáncer de cuello uterino y 7 de ellas no logran superarlo.

OJO AL DATO. El MINSA estima que hasta el 90% de la población sexualmente activa tendrá contacto con el VPH en algún momento de su vida

EFEMÉRIDE. Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, fecha que promueve la detección temprana y tratamiento de esta patología.

CONTROLES. Los chequeos ginecológicos periódicos permiten identificar cambios celulares anormales en etapas iniciales, facilitando un diagnóstico oportuno y reduciendo riesgos.

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