A veces no es que el cabello se caiga de golpe, estos cambios suelen ser progresivos. Se adelgaza, pierde la forma o tarda más en crecer. Muchos lo notan tarde, cuando el volumen ya no es el mismo y recuperar terreno cuesta más.

El Dr. Yherson Mendoza, especialista en restauración capilar de Perfection Capilar, advierte que suelen empezar meses antes y comparte señales que ayudan a reconocer el proceso a tiempo.

DENSIDAD. El cabello deja de sentirse igual. Hay menos cuerpo, menos volumen, sobre todo en la parte superior. No siempre se ve de inmediato, pero sí se percibe al peinar o al pasar la mano. Es un cambio que suele adelantarse a la caída visible.

CAIDA. No se trata de contar los cabellos, pero si de notar alguno patrones. Si cada día queda más en la ducha o en la almohada, algo cambió. Esa caída sostenida puede reflejar que el ciclo capilar ya no está funcionando con la misma regularidad.

LÍNEA. La línea frontal no siempre retrocede de forma brusca. A veces se abre de a pocos, casi sin notarse al inicio. Es uno de los primeros signos de alopecia androgenética y suele pasar desapercibido hasta que se compara con fotos antiguas.

FRAGILIDAD. El cabello se quiebra con más facilidad y pierde grosor. Crece, pero no se mantiene. Ese desgaste constante hace que luzca más débil incluso sin notar grandes cantidades de caída.

OJO AL DATO. Actuar temprano abre más opciones para frenar la caída y mejorar la apariencia del cabello.

FACTORES. El estrés prolongado, cambios hormonales, predisposición genética, deficiencias nutricionales o incluso hábitos capilares agresivos pueden acelerar el proceso.

REVISIÓN. Una evaluación a tiempo permite entender qué está pasando y tomar medidas antes de que la pérdida avance sin control.

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