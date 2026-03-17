El dolor menstrual suele considerarse parte normal del ciclo, pero cuando es intenso o interfiere con las actividades cotidianas podría ser una señal de alerta. La endometriosis, una enfermedad ginecológica que a menudo pasa desapercibida durante años, puede estar detrás de estos síntomas y está presente en hasta el 50% de los casos de infertilidad.

“La endometriosis es una enfermedad que suele ocultarse en síntomas que muchas mujeres han aprendido a normalizar, incluso desde la adolescencia. Cuando el dolor menstrual incapacita o requiere analgésicos fuertes, definitivamente no es algo normal y debe evaluarse”, explica el Dr. Rodrigo Muñoz, ginecólogo obstetra de la Clínica Anglo Americana.

Uno de los principales problemas de esta condición es el retraso en el diagnóstico, ya que los síntomas pueden confundirse con molestias habituales del ciclo menstrual. Por ello, el especialista recomienda prestar atención a estas 5 señales que podrían indicar endometriosis:

● Dolor menstrual que incapacita: Si el dolor durante la regla es tan intenso que obliga a faltar al trabajo, a clases o a suspender actividades habituales, no debe considerarse normal.

● Necesidad de analgésicos fuertes o atención de urgencia: Cuando el dolor no mejora con analgésicos comunes y requiere medicamentos más potentes o tratamiento endovenoso, es una señal de alerta.

● Dolor durante las relaciones sexuales: La llamada dispareunia puede estar asociada a endometriosis y debe ser evaluada por un especialista.

● Dolor al evacuar o al orinar durante la menstruación: Estas molestias, especialmente si aparecen en los días de regla, también pueden relacionarse con la enfermedad.

● Dolor que se vuelve cada vez más frecuente: Si el dolor ya no aparece solo durante la menstruación, sino también durante la ovulación o incluso días antes y después del periodo, podría tratarse de un proceso que se está volviendo crónico.

Además del dolor, algunas mujeres presentan sangrado menstrual abundante, que en ciertos casos puede provocar anemia y afectar la salud general.

El diagnóstico de endometriosis comienza con una evaluación clínica detallada y puede complementarse con herramientas como el mapeo ecográfico de endometriosis o la resonancia magnética con protocolos especializados, que permiten identificar la localización y extensión de la enfermedad.

Tratamientos que mejoran la calidad de vida

El manejo de la endometriosis suele requerir un enfoque multidisciplinario, que puede incluir tratamiento con analgésicos, terapia hormonal o, en algunos casos, cirugía. También pueden incorporarse estrategias complementarias como manejo nutricional, fisioterapia del piso pélvico, acompañamiento psicológico y atención en unidades especializadas en dolor.

En mujeres con dificultades para concebir, también existen opciones de reproducción asistida que permiten preservar la fertilidad o lograr un embarazo. Finalmente, el médico enfatiza que el dolor menstrual intenso no debe ser ignorado. “Las mujeres no deben resignarse a vivir con dolor. Si los síntomas afectan su vida diaria, es importante buscar evaluación médica. Siempre existen alternativas para mejorar la calidad de vida y atender las necesidades de cada paciente”, concluye.