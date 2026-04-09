El Wacken Open Air, referente mundial del heavy metal, cumple 35 años este 2026 y lo celebrará con una iniciativa sin precedentes: una conexión global que une a 35 países. En este marco, el Perú ha sido seleccionado como una sede clave para el Warm Up Party Wacken 2026, que se llevará a cabo el 18 de abril en el C.C. Kantaro.

El evento, producido por Xaria Music en coproducción con Mass Hypnosis Management, busca trasladar el espíritu de Alemania a suelo peruano.

La edición nacional contará con un cartel de lujo que reúne a 12 bandas fundamentales de nuestra escena, representando la evolución y el poder del metal peruano ante los ojos del mundo:

* M.A.S.A.C.R.E

* NECROPSYA

* POR HABLAR

* MURDER

* CROWNLESS

* METAL CRUCIFIER

* MUTANTE

* AGRIA

* DESVIRGINIZAGORE

* VELVET PASUSO

* TEMPLO DEL AVERNO

* BLACK LION

“Esta celebración reafirma al heavy metal como un lenguaje universal. Perú, con su apasionada base de fans, es hoy un territorio estratégico para la historia de Wacken”, señalan los productores.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.