Mayurith Salcedo, es una de las 13 víctimas de la ‘discoteca del terror’. Su madre, Gregoria Velásquez, reflexionó sobre lo ocurrido y responsabilizó a los dueños del local por organizar una fiesta en plena pandemia por el coronavirus y pese a las medidas de restricción.

“Solamente pido a las autoridades que ya no haya estas fiestas. Que los organizadores de esta fiesta que paguen y corran con todos los gastos. Si no hubiesen estas fietsas, ninguna tragedia hubiera pasado. Si el Presidente Vizcarra está diciendo que no hayan fiestas(...) Pido a las autoridades que haya justicia, luego se limpian las manos y los muertos se quedan en nada”, dijo en Latina.

De otro lado, en conversación con RPP, Velásquez pidió las máximas sanciones para los organizadores del evento. Según contó, la fiesta empezó a las 4 de la tarde del último sábado.

“La responsabilidad es de la discoteca”.

Velásquez pide ayuda económica para poder darle un entierro propio a su hija ya que ella se encuentra sin trabajo: ”Quiero que me ayuden a correr con los gastos del entierro y del sepelio (...) mi hija no es ninguna delincuente ella fue (a la discoteca) y solo Dios sabe por qué”.

Discoteca ‘Thomas’ Restobar tenía licencia vencida desde el 2016

