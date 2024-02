Cada cuatro años se agrega un día a febrero en el calendario gregoriano para sincronizar con el año solar. Este 2024 pertenece a esta categoría, y hoy 29 de febrero contamos con ese día adicional que se conoce como bisiesto o día intercalar.

Esta diferencia ocurre en los años que son divisibles por cuatro, y únicamente en años del siglo que se dividen por 400. En anteriores ocasiones, los años 800, 1200, 2000 fueron bisiestos. No obstante, 1700 y 1900 no entran en esta clasificación, ya que —a pesar de que son divisibles por cuatro— no son divisibles por 400.

peruanos bisiestos. En este año bisiesto muchas personas podrán celebrar su cumpleaños hoy 29 de febrero.

De acuerdo a las normas internacionales que dicta el Registro Civil, las personas que nacen un 29 de febrero pueden celebrar su cumpleaños el 28 de febrero o el 1 de marzo.

Según el informe del área estadística del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al que OJO tuvo acceso, se estima que hay poco más 17 mil peruanos que celebran su cumpleaños hoy, en el 2024 año considerado bisiesto.

Este diario conversó con la peruana Miluska Titto quien radica en España y contó que se siente “muy especial” de celebrar su cumpleaños bisiesto. “Siempre te fastidian o te dicen ‘tú no cumples años aún, tienes que esperar cuatro años’ y hacen bromas de ese tipo. También algunos aprovechan para saludarme de forma innovadora. Ya me acostumbré y siempre recibo con agrado mi cumpleaños, a veces incluso, como no tengo día fijo, lo celebro una semana”, contó a OJO.

Así también, según el testimonio en redes sociales de otros peruanos “bisiestos”, cada vez que el calendario les marca 29 de febrero deciden celebran su cumpleaños de manera especial.

“Para mí, celebrarlo propiamente en el día que nací cada cuatro años es algo energético, siempre aprovecho para pedir deseos especiales y renovarme y me gusta celebrarlo con familia y amigos”, narró el usuario en X (antes Twitter) identificado como Seminario Farfán.

Por Nacer en año bisiesto, celebran cada 4 años

17 mil peruanos hoy cumplen años

Celebración especial para los cumpleañeros.Emprendedores peruanos aprovechan este día para lanzar promociones, y otros lo ven como una oportunidad para renovar compromisos personales y profesionales.