¡Indignante! Unos padres de familia se encuentran desesperados al no poder darle cristiana sepultura a su pequeña, quien falleció el último domingo a causa de una posible negligencia en el hospital María Auxiliadora, según indican.

Lo que cuenta el padre de la víctima, es que lo que más les indigna es que no la pueden enterrar porque al querer comprar un nicho, que cuesta S/1,200 soles, las autoridades del lugar rechazaron dicho pedido debido a que no pertenecen al distrito.

Junior Ruíz revela que como él es ciudadano venezolano y su pareja oriunda de Jaén, no pueden acceder a esta compra. “Llego a la municipalidad para comprar el nicho y poder enterrar a mi hija, pero me dicen que no se puede porque le están dando acceso a los que viven en ese distrito. Yo quisiera hacer llegar este mensaje al alcalde, mi hija es un angelito no tiene la culpa”, manifestó el padre de la víctima.

Ambos padres exigen una investigación exhaustiva respecto a la muerte de su hija, porque tienen la sospecha que la pequeña haya podido fallecer por irregularidades en el nosocomio.

“Las enfermeras esperaban que llegue a 10 de dilatación, yo estaba ahí desde las 10 de la noche, ya había botado todo el líquido, esperaron hasta las 4 de la mañana para poder ser atendida, creo que (la muerte) fue por falta de los doctores. Mi embarazo estuvo bien, todo estaba bien, yo ya estaba para cesárea, pero ellos me dijeron que tenía que hacer parto normal”, expresó la joven madre.

Padres denuncian negligencia - OJO

