Una terrible infidelidad ocurrió en Santa Fe, Argentina. Una mujer encontró saliendo de un hotel a su novio, pero el peor vino después cuando se dio cuenta que la mujer con la que le engañaba era su propia hermana.

Dolida y enojada por el engaño, la mujer engañada, Jessica Moskalink, acabó con el lujoso auto de su prometido que estaba estacionado frente al hotel.

Las cosas empezaron cuando ella se enteró de la infidelidad de Daniel Conte, cuando él en su afán de molestarla, subió a sus estados de WhatsApp imágenes que lo mostraban tomando champagne con su presunta amante en un hotel de Río Gallegos, Santa Cruz.

Cuando llegó al lugar reconoció el vehículo de su pareja y con una pala golpeó el auto de alta gama. Además porque los trabajadores del hotel no le permitieron entrar y solo le quedó gritar y lo amenazó con no que no volvería a ver a sus hijos.

Pero eso no fue lo peor, al final Jessica se enteró que con la mujer que su prometido pasaba la noche era su propia hermana.

