Una madre de familia denuncia que hace casi dos meses su hijo de 13 años fue atacado por un compañero dentro de su colegio, en Huaral. Ella busca justicia pues denuncia que la institución educativa no tomó cartas en el asunto.

En imágenes difundidas por Latina, se puede ver como un adolescente coge del cuello al menor y lo asfixia hasta que este se desmaya y cae sobre una silla. Mientras que otros estudiantes solo atinan a mirar la escena.

“Estaba inestable, no me habló de inmediato. Solamente lo veía que estaba por llorar. Le dije a los profesores que me lo llevaba inmediatamente al seguro”, indicó la madre del menor.

Menor es asfixiado por compañeros

Ella denunció el caso ante diferentes instancias, pero asegura que incluso a nivel de la Fiscalía intentan normalizar el incidente como si se tratara de un simple juego entre amigos.

“Esto no fue un juego, lo dejó inconsciente a mi hijo por unos segundos, casi pierde la vida y ahora está afectado emocionalmente”, aseveró.

Según el matinal, las pericias psicológicas practicadas al escolar de segundo de secundaria señalan que sufre de estrés post traumático por lo que sigue llevando tratamiento. Tras lo ocurrido, el adolescente no pudo regresar al colegio y asegura que en diversas ocasiones sufrió de acoso escolar.

“Fue la segunda vez que lo cogoteó, que casi lo mata. La primera vez fue cuando estaba saliendo del colegio”, indicó. Su madre indicó que nunca recibieron un correcto trato por parte del centro educativo y que el menor agresor solo fue suspendido por tres días.