La madre de Luis Fernando Araujo Enriquez, joven que denunció al Grupo Terna de haberlo mantenido secuestrado por tres días, reveló cómo se enteró del paradero de su hijo. ,

“Yo me entero por una llamada telefónica que me hace la pareja de Fernando, llorando me llama y me dice: 'Señora, Fernando ya apareció, al parecer lo han dejado por las inmediaciones del Hospital Dos de Mayo, acérquese por favor”, comenzó contando para las cámaras de ATV.

“Como yo estaba en la fiscalía, hemos ido al lugar y encontré a mi hijo ahí... No me ha dado más detalles, él supone que son ternas yo no sé más puntos exactos de la situación. No he podido conversar con él porque hemos venido al médico legista y ya no lo he visto”, agregó la madre de familia.

Finalmente, Raquel Enriquez aseguró que apoyará a su hijo hasta el final en la decisión que tome. “Creo que vamos a ir a casa, necesitamos descansar, yo estoy delicada de salud. Él tiene 24 años y tendrá que tomar una decisión y yo lo apoyaré”, expresó.

Madre de joven manifestante secuestrado - Ojo

