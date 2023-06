Hermelinda Jeri, madre del menor de ocho años que fue atropellado por un patrullero de la comisaría de Manchay, en la avenida Víctor Malásquez, en el distrito de Pachacamac, denuncia que los policías responsables le ofrecieron S/1000.

“Ellos me dijeron que si yo les denunciaba el SOAT no se iba a activar. Prácticamente mi hijo ha estado con su seguro que tiene de parte de su papá. Recién ayer creo que se ha activado el SOAT. Yo fui ayer a la comisaría, tuve que pedir una copia del SOAT, la denuncia certificada ya que no estaba certificada para presentarla aquí en el hospital. Posiblemente operen a mi hijo el día jueves”, indicó en diálogo a Buenos Días Perú.

Asimismo, señaló que ninguno de los policías involucrados en el accidente se ha acercado a ella para apoyarla. “Ayer me ofrecieron S/1000, pero los dientecitos de mi hijo no cuesta S/1000. Ellos se desaparecieron. Mi hijo tiene una fractura en el maxilar. Ellos están trabajando, yo tengo que estar acá con mi hijo, yo soy madre soltera. No tengo con qué solventar mis gastos sino estoy trabajando”, aseveró.

De acuerdo a América Noticias, al pequeño le deberán colocar implantes pues perdió cinco dientes. Además, estos deberán cambiarse cada cierto tiempo durante su crecimiento hasta la adultez. Su madre se pregunta quien asumirá dichos gastos.

Además, la madre del pequeño reiteró que fueron los mismos agentes que iban a bordo de la camioneta los que hicieron el parte policial donde dejaron constancia que iban a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, testigos afirman que el vehículo iba a velocidad.

Ella pide el apoyo de las autoridades para que se haga justicia para su menor hijo, quien solo quiere volver a casa con ella. “Llora, no puede dormir. Me dice ‘mamá, llévame a casa’”.