Al crear un feriado largo por Fiestas Patrias, el Gobierno declaró día no laborable para los trabajadores del sector público el lunes 27 de julio. Se crea así un feriado largo del sábado 25 de julio al miércoles 29 de julio.

Las horas no trabajaras se compensarán en los 10 días siguientes o cuando determine cada entidad. El decreto también dispone que las entidades públicas adopten acciones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante esa fecha.

En el caso de las empresas privadas, ellas pueden acogerse a la medida si lo aprueban. Quedará en manos de las empresas privadas, no de sus trabajadores, si se aplica la medida en sus casos concretos.

Medida oficial

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 075-2026-PCM, publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, y precisa que la jornada no laborable será compensada posteriormente por los servidores públicos.

De acuerdo con la norma, las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la fecha que determine cada entidad pública, según sus necesidades institucionales.

Alcances

Asimismo, el decreto establece que el 27 de julio será considerado día hábil para efectos tributarios.

La medida alcanza únicamente al sector público; sin embargo, las empresas privadas podrán acogerse previo acuerdo entre empleadores y trabajadores, quienes deberán definir la forma de compensación de las horas no laboradas. En caso de no existir consenso, la decisión recaerá en el empleador.

El Ejecutivo señaló que esta disposición busca fortalecer el turismo interno, aprovechando los feriados por Fiestas Patrias para promover el desplazamiento de visitantes hacia diversos destinos del país, beneficiando principalmente a las economías locales y a las actividades vinculadas al sector turismo.