Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, rechazó el fallo del Poder Judicial que ordenó la liberación de Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander Villanueva, acusados del homicidio de la joven activista Solsiret Rodríguez, tras vencerse el pasado 12 de mayo la prisión preventiva que se dictó en contra de ellos.

“No sé a dónde ir, a dónde recurrir, a dónde pedir, por favor, indíquenme. No es justo, ni para mi hija, ni para ninguna mujer que se quede esto en total impunidad. Nos sentimos totalmente burlados. La vida de mujeres y la de mi hija no valen nada . Señores del Poder Judicial explíquenme qué es lo que he hecho mal para que le den esta excarcelación a estos señores”, señaló en diálogo para Latina.

Respecto a la disposición para liberar, bajo el pago de S/ 60,000 de caución, a los dos implicados en el asesinato de la joven activista, la madre de Solsiret Rodríguez dijo: “Ellos han estado persiguiendo su libertad desde que han estado presos, siempre han querido salir y siempre se han declarado inocentes”, indicó.

Asesinos de Solsiret son liberados por exceso de cárcel.

“Entonces, con esta excarcelación el Poder Judicial, le está dando la razón que son inocentes. Esa caución de 60 mil soles la van a pagar [...] Ustedes creen que no van se van a fugar y de ahí qué”, agregó Rosario Aybar.

El último martes el magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, Roberto Carlos Sucno Jara, decidió que los acusados sean puestos en libertad al cumplirse el plazo máximo de prisión preventiva que se les puede imponer, por lo que estableció que estén bajo comparecencia restringida.

Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander Villanueva son procesados como coautores del delito de homicidio calificado. No obstante, el Ministerio Público también pretende acusarlos de feminicidio, que contempla una condena de hasta 30 años de cárcel.

El Poder Judicial dictó para ambos nueve meses de prisión preventiva en febrero del 2020, pero luego lo amplió por 16 meses más en noviembre de ese mismo año. El plazo de la medida restrictiva venció el pasado 12 de mayo.

Solsiret Rodríguez fue atacada con un objeto contundente, según la Policía Nacional