Un nuevo parque temático en Seúl aprovechará la popularidad del K-pop y la fascinación por los robots para presentar espectáculos de baile protagonizados por androides vestidos como las estrellas de carne y hueso.

“Nuestro objetivo es crear un parque temático de robots donde la gente pueda permanecer entre tres y cuatro horas”, explicó Choi Yong-ho, representante de Galaxy Corp.

El parque también presentará espectáculos con robots para niños, como conciertos de K-pop y espectáculos de dibujo.

Algunos señalan que estos humanides bailarán mejor que los jóvenes del grupo BTS, que recorren el mundo llenando estadios con sus shows.