Oficialmente, la segunda vuelta arranca mañana domingo con el anuncio oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de los dos candidatos que pasan a la contienda. Ayer, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó los resultados de las votaciones al 100 % de actas procesadas, donde Keiko Fujimori ocupó el primer lugar con 2’877,678 votos (17,18 %) y Roberto Sánchez se quedó en segundo lugar con 2’015,114 votos (12,03 %). Si lo vemos por regiones, Fujimori y Sánchez empataron, porque ambos ganaron en 11 regiones cada uno. Esta situación nos da luces de cómo sería la (corta) campaña por la segunda vuelta, que se pinta bastante reñida, donde Lima, Arequipa y Tacna jugarán un papel importante, porque son las regiones donde ninguno de los dos candidatos ganó. El candidato del sombrero, en su afán de imitar al preso Pedro Castillo, pide debatir en Chota; Keiko le responde que mejor en San Borja, distrito donde reside Sánchez. Las pullas empezaron y los peruanos queremos propuestas reales, coherentes, que garanticen que el Perú dejará el “piloto automático” y comenzará a crecer, sin delincuencia.