Un verdadero drama viven varios padres de familia en los exteriores del Instituto de Salud del Niño de Breña, conocido también como Hospital del Niño. Según informó América Noticias, debido a los protocolos sanitarios del Covid 19, han tenido que separarse de sus hijos y no saben a ciencia cierta el estado de salud de los menores.

“Desde el miércoles no he visto a mi hija, no me dicen nada, solo me dicen ‘está bien’. Mi desesperación es que si está bien por qué está muriendo niños. No la he visto hasta ahora”, dijo entre lágrimas una angustiada mujer.

Los padres de familia indican que solo les dan informes diarios sobre el avance de sus hijos, pero que no les permiten verlos.

“Traje a mi hijo por diarrea. Lo he traído el 21 de mayo (...) a mi hijo lo han pasado a UCI y está grave. Los doctores me dicen que no pueden hacer nada por mi hijo”, contó otra madre de familia.

“Tenía a mi hijita que acaba de fallecer, necesitaba un trasplante de hígado. Ya para qué voy a vivir. Yo también estoy de más en este mundo”, fue el testimonio de otro padre.

Reclamos en el Hospital del Niño - OJO

