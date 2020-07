Una joven de 27 años identificada como Zalesky Diana Cáceres Levi, sufrió un terrible accidente en la ciclovía de la Costa Verde, a la altura de la bajada Sucre, en el distrito de Magdalena. Y es que la mujer señala que se cayó de su bicicleta por un gran desnivel en la construcción.

Asimismo, señala como principales responsables a las municipalidades de Lima y Magdalena, por lo que exige a ambas comunas que le devuelvan el dinero que gastó en la cirugía y el tratamiento médico.

“Ayer salí a pasear, quise ir al mar en la mañana temprano porque me gusta hacer deporte. Estaba feliz y pasó esto. Es un bache que no se puede ver porque hay alta pendiente en esa zona. Es como un hundimiento en la ciclovía. Es súper grande”, comenzó diciendo.

Luego del accidente, la víctima cuenta que no pudo hablar debido al fuerte golpe en la mandíbula y todo el rostro ensangrentado. Una transeúnte la ayudó, ya que llamaron a los serenos y ambulancia y se demoraron demasiado en llegar, motivo por el que Zalesky tuvo que dirigirse sola hacia emergencia.

“Felizmente tengo un poco de dinero por la AFP, porque este ya es el último mes en que trabajo. Me atendieron super rápido. Me desinfectaron y me dijeron que iban a hacer unas placas para ver si tenía fracturas en el cráneo (...) Tengo un golpe en la costilla. No he podido sacar una placa por falta de dinero”, aseguró.

La joven relata que tuvo que pagar S/ 835 soles para que la cirujana le cosa 10 puntos en la cara y 5 en la quijada. También gastó en medicamentos y en la consulta médica.

“Tenía casco. Mi bicicleta tiene luz. Quiero denunciar que me accidenté y que esta ciclovía está en malas condiciones. Pido que me repongan los gastos de la consulta médica, la cirugía, los implementos usados y medicamentos. Responsabilizo a la Municipalidad de Magdalena y al señor Jorge Muñoz, al alcalde de Lima. No puede ser posible que esto continúe”, finalizó diciendo a un medio local.

