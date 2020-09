Martín Vizcarra anunció que no renunciará tras los audios difundidos este jueves 10 de setiembre y que lo vinculan a Richard Swing.

“Si quieren vacarme, acá estoy, con la frente en alta y la conciencia tranquila (...) No voy a renunciar, yo no me corro. El 23 de marzo de 2018 asumí un compromiso de culminar el mandato presidencial y así lo haré. Que se realicen todas las investigaciones que correspondan”, comentó.

Asimismo, dijo que nunca ha negado conocer a Richard Cisneros (Richard Swing) y que no he intervenido en los procesos de contratación.

“Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse al juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan manchar honras de personas solamente por intereses personales”

Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra - TV Perú

