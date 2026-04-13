Largas colas, caos y rabia se registró ayer durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 debido a que el material electoral demoró en llegar o no llegó a varios locales de votación de Lima Metropolitana, lo que provocó que más de 63 mil electores se queden sin ejercer su derecho al voto.

Según precisó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a 15 locales de votación no llegó nunca el material electoral: tres se ubican en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y cinco en Pachacámac. Esto implicó 211 mesas de sufragio y afectó el voto de 63,300 mil electores.

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes, porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembros de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, señaló.

No obstante, en los exteriores de los locales de votación, decenas de ciudadano perjudicados exigían su derecho al voto. “¡Queremos votar!, ¡queremos votar!”, gritaban -por ejemplo- en los exteriores del colegio Virgen de la Asunción, en San Juan de Miraflores.

En el colegio Lara Bonilla, en Lurín, también se registró molestia entre los afectados. “Nadie votó. La gente está indignada porque la gente quiere que prevalezca su derecho a votar”, dijo un elector indignado.

“Los perjudicados somos nosotros porque nos están privando de nuestro derecho constitucional de emitir nuestro voto”, anotó otro. Hasta el cierre de la edición, aún se concentraban personas y rechazaban lo sucedido.

OJO AL DATO. Según Corvetto, a nivel nacional, de las 92 mil 012 mesas de sufragio, se lograron instalar el 99.8 %, una cifra alta.