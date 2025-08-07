En los últimos años, Lima Norte se ha convertido en una de las zonas más buscadas para la compra de terrenos. La expansión urbana, el crecimiento de negocios y la necesidad de vivienda han incrementado la demanda.

El crecimiento urbano en Lima Norte no se detiene, y está avanzando con propuestas diversas para el público.

Por ejemplo, con el trabajo en conjunto de la Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas EIRL y la Fundación Uniendo Corazones, cada vez más familias en distritos como Los Olivos, Comas y Carabayllo están logrando acceder a terrenos y viviendas propias a precios que sí están al alcance.

Una de las señales claras de este avance es la inauguración de una nueva oficina de atención en Carabayllo. Al evento asistió la influencer Karelys Molina, más conocida como “Robotina”, quien fue nombrada madrina del espacio. Más de cien personas llegaron interesadas en empezar el proceso para tener su propio lote o casa.

El problema de la vivienda sigue siendo real

Para el 2028, Lima podría enfrentar un déficit de 500,000 viviendas, siendo las zonas urbanas las más golpeadas. “Cada año se crean 142,000 nuevos hogares, pero solo se construyen 45,000 viviendas formales. Eso deja fuera a miles de familias que siguen buscando una solución real, y eso es justo lo que nosotros queremos ofrecer”, explica Percy Rojas, fundador de la inmobiliaria.