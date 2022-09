Universitario de Deportes jugó el último sábado en Ate ante Atlético Grau, el conjunto ‘crema’ llenó el estadio Monumental con más de 50 mil hinchas y sin duda alguna se llevó todos los elogios, tal fue el impacto que el ex congresista de la república, Mauricio Mulder, compartió una curiosa publicación en redes sociales.

Y es que la cuenta oficial de Universitario posteó una fotografía donde se muestra el estadio Monumental abarrotado de hinchas ‘cremas’ el último fin de semana y pide que sus seguidores coloquen una foto en el recinto deportivo. Por ello, Mauricio Mulder escribió.

Y recuerden a Alan Garcia, que dejó ese hermoso recinto para la posteridad. Aunque les duela a los troles, pero obras son razones. https://t.co/NDCFIbICFf — Mauricio Mulder (@Mauriciomulder) September 19, 2022

“Y recuerden a Alan García, que dejó ese hermoso recinto para la posteridad. Aunque les duela a los troles, pero obras son razones”, escribió el ex congresista. Sin embargo, Mulder no se percató de que había cometido un error, pues el estadio que entró en remodelación en medio del gobierno de Alan García fue el estadio Nacional y no el Monumental.

Foto: Andina

Varios hinchas ‘cremas’ ignoraron la referencia que tuvo Mulder con el estadio Monumental, mientras que otros sí le respondieron mediante redes sociales y le recordaron que el estadio que tuvo que ver con el gobierno de García fue el estadio Nacional.

Cabe recordar que el estadio Monumental albergó a más de 50 mil hinchas ‘cremas’ este fin de semana ya que Universitario jugó ante Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

