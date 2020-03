A través de Twitter, un médico peruano compartió un video en que pedía a todos los peruanos a quedarse en casa por el coronavirus, sin embargo en esta oportunidad el mensaje que dio fue realmente fuerte.

El galeno, de quien no sabemos su identidad, hizo una fuerte reflexión sobre el coronavirus, el cual ya está en Perú y hay más de 80 casos.

En el video, al médico se le escucha decir: “¿Qué estas esperando? A mí sí me importa. Mis compañeros , mis colegas médico se la van a jugar por ti, se van a jugar el pellejo por ti y tú estuviste de fiesta, estuviste de juerga, estás en el gimnasio, ¿No entiendes? Quédate en tu casa”.

“¿Tienen que cerrar la playa para que tú no vayas?, ¿Necesitas un fusil o que te arresten y te manden en tu casa? El virus igual nos va pasar por encima pero la idea es que sea lento y que el sistema de salud no colapse. No importa que seas millonario, no te van a dar un ventilador mecánico porque eres millonario”, añade en otra parte del video.

Pero la parte más fuerte fue cuando dijo que si nos les importa sus vidas, piensen en sus padres. “¿No te importan tus padres, tus abuelos? A mí me importan mis padres, tiene más de 80 y tú no me los vas a matar. Quédate en tu casa. Es momento que todos recapaciten”, acotó.

Quédate en tu casa.

No importa si te compraste todo el gel, todos los limones y todo el papel higiénico. Si los demás tienen el virus y no tienen agua en su casa, te van a contagiar.

Escucha con atención a este médico y hazle caso.

Quédate en tu casa. pic.twitter.com/uEDlx7q7Pw — beto ortiz (@malditaternura) March 16, 2020

Nuestros sistemas de salud NO son europeos. Así seas joven o millonario, si no te quedas en casa te vas a contagiar y si el contagio es veloz, los VENTILADORES MECÁNICOS no van a alcanzar para todos.

Quédate en tu casa. pic.twitter.com/pRW8I0Y0a1 — beto ortiz (@malditaternura) March 16, 2020

