Desde la mañana del lunes 8 de enero, el paradero de la menor Shantal Valentina León Quiñones, de 13 años, es desconocido. Su madre Karen Quiñones, quien denunció la desaparición ante la Policía Nacional, señaló que alrededor de las 11:30 a.m. su hija salió de su vivienda, en Villa El Salvador, a comprar pan, pero no volvió más.

De acuerdo a la denuncia policial, la adolescente es de tez blanca, cabello negro y ojos castaños. Mide 1.65 metros y es de contextura gruesa. El día de su desaparición vestía pantalón buzo color negro y un polo turquesa. Además, llevaba sandalias color verde con blanco.

Menor de solo 13 años desaparece tras salir de su vivienda.

“Nadie me dice nada. Toda las madrugadas me las he pasado buscando” contó la señora Quiñones, quien pidió ayuda a las autoridades para encontrar a su hija, e invocó a la ciudadanía que ante cualquier información sobre su paradero se comuniquen al número 969583087.