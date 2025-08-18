Entre los tres detenidos como sospechosos del atentado con dinamita en Trujillo hay dos menores, lo que ilustra una terrible realidad: el número de adolescentes inmersos en actos de extorsión viene en aumento en el país.

En los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR), a junio último, hay albergados 1984 menores infractores, de lo cuales, la mayoría cometió infracciones contra el patrimonio, sobre todo robo agravado (890).

Sin embargo, lo que más llama la atención es que en un año pasaron de 58 a 73 quienes están involucrados en extorsión. Además, ahora figuran 19 recluidos por extorsión agravada, cuando antes no figuraba la infracción.

Mayores infracciones cometidas por menores.

“El crimen organizado está arrebatándonos a los menores”

Arturo Huaytalla, sociólogo especialista en seguridad ciudadana, explicó que los menores involucrados en delitos como el sicariato y la extorsión han sido instrumentalizados por el crimen organizado.

“Son niños que se ha vinculado a una organización criminal y que lo ha promovido (...) El crimen organizado está arrebatándonos a los menores”, declaró a OJO.

Usualmente, agregó, captan a quienes viven en entornos violentos, donde operan estas mafias. Tienen padres antisociales, son consumidores de drogas, con expectativas educativas no cumplidas, entre otros factores.

Detalló que ellos tienen roles bastante específicos en estas mafias como dejar balas o dinamita, realizar las amenazas u otros actos.

Huaytalla añadió que el Gobierno debe centrarse en que los menores no vuelvan a cometer delito, lo cual no se logra con penas más severas, sino con una intervención integral dirigida a la población con factores de riesgo.

OJO AL DATO. En lo que va del 2025, la Policía intervino a 1660 adolescentes infractores, con cifras al alza en Cajamarca, Ayacucho, Ica y Junín.