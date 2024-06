Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Daniel, de 30 años, que vive en Barranco:

Daniel (30, Barranco). Doctora Magaly, necesito su ayuda pues tengo que tomar una decisión muy importante y aún no sé qué es lo mejor para mi noviazgo. Hace cuatro meses le pedí la mano a mi novia Catalina y, después de darme el sí, ella me confesó que quería cumplir uno de sus sueños a mi lado. ¿Cuál era? Vivir en otro país unos años.

Debido a la emoción del momento acepté ser parte de ello sin pensarlo, pasaron las semanas y no volvimos a hablar del asunto. Llegué a pensar que había olvidado esa idea hasta el último domingo en que empezó a buscar pasajes para España, país al que quiere viajar en máximo seis meses para quedarse a estudiar y trabajar por lo menos dos años.

El problema, doctora, es que yo acabo de ascender en mi trabajo y al pedirle que mejor lo posterguemos, me contestó que no dejará de cumplir sus sueños por mí y que en todo caso llevemos la relación a distancia. Ella cree que esa será la mejor prueba para saber si nuestra relación merece llegar al altar. Yo estoy seguro del amor que siento por Catalina, llevamos juntos más de cinco años e incluso desde hace un año convivimos y nos va de maravillas, pero la distancia me hace temer perderla.

¿Debo renunciar a mi trabajo y dejarlo todo para viajar con ella con ella? ¿Qué me aconseja hacer, doctora? ¿Cuál sería la mejor decisión?

CONSEJO

Querido Daniel, entiendo cómo te puedes sentir frente a una decisión tan importante. Lo mejor es que converses con ella y le expreses todas las dudas y temores que te han surgido ante lo que sería un gran cambio en tu vida. Quizá puedan llegar a un término medio en cuanto a la fecha del viaje, y los dos cumplir sus objetivos personales. Nada mejor que la comunicación.