A sus 18 años, Micaela Rivera Porras hizo historia en el Harvard Model United Nations, una de las conferencias estudiantiles más prestigiosas del mundo organizada por la Universidad de Harvard, en Boston, y que promueve el debate para resolver problemas globales.

Dejó al Perú en lo alto al obtener el primer puesto como Best Delegate, representando al comité de Prensa, y ganar en el Social Venture Challenge, un fondo monetario para impulsar un proyecto contra el bullying, problema social que enfrentó en el colegio y que, considera, sigue sin tener una óptima atención por parte del Estado.

“Llegar a la conferencia para mí fue un logro gigantesco, pero el hecho de poder ganar, representar a mi país y demostrar que todos los esfuerzos habían valido la pena, de verdad, fue más que nada un orgullo que sentí de mi historia y de todo el tiempo que llevaba trabajando por ello”, sostuvo Micaela a OJO.

“Espero seamos muchas más las mujeres a las cuales nos interese el mundo del debate, aunque muchas veces piensen que no es algo femenino, (…) y que también dejemos de tener miedo de hablar y de poder decir nuestras opiniones”, agregó con estusiasmo.

RETO. Desde pequeña, Micaela tuvo interés por abordar problemas sociales a través de voluntariados e, incluso, desarrolló su propio proyecto “Mica Educa”, en el que con videos contribuyó a educar, de manera creativa sobre distintos temas, a niños como ella.

Micaela Rivera empezó a trabajar desde muy pequeña por el acceso a la educación en el país.

“Poco a poco la misión y visión de este proyecto fue cambiando hasta llegar al punto de que ahora somos una organización que se dedica a formar líderes y ayudar a escuelas a entender cómo pueden también fomentar el liderazgo desde sus propias aulas. Ya hemos tenido una red de aproximadamente 200 colegios que hemos impactado y hemos sido organizadores de múltiples eventos a nivel nacional e internacional”, contó.

Actualmente, la joven universitaria estudia las carreras de Aprendizaje y Organización Social así como Periodismo, en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, pues cree que “la educación y política son las maneras de cambiar el país, pero no se puede hacer eso sin encontrar la verdad”.

Su propósito, tras culminar su estudios universitarios, es volver al Perú y aplicar el conocimiento recibido. “Cuando me preguntn qué quieres hacer apenas termines la universidad, yo siempre respondo volver al Perú, quiero aplicar todo el conocimiento que estoy aprendiendo porque si no, no valdría la pena realmente estar acá”, remarcó.

OJO AL DATO. Micaela también es Directora Académica de Peruvian Leaders Delegation, una organización juvenil que busca democratizar el acceso al Modelo de Naciones Unidas alrededor del Perú. Tiene como propósito llevar la oportunidad de participar en este tipo de conferencias a nivel nacional y darles un entrenamiento especializado de habilidades blandas.