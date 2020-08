La periodista Milagros Leiva vuelve a ser blanco de duras críticas en redes sociales, tras pedirle a la ministra de la mujer, Rosario Sasieta, que se quite la mascarilla durante una entrevista, pese a que es un elemento obligatorio de bioseguridad.

“#LoHizoOtraVez una vez más Milagros Leiva dando cátedra de lo que NO se debe hacer en el periodismo, entrevistando a la ministra de la mujer, le pide que se saque la mascarilla”, se logró leer en Twitter.

Milagros Leiva le solicita a la Ministra de la Mujer @Rosario_Sasieta que se quite la mascarilla, y ella le responde “Imposible, distanciamiento social y lavado de manos”. Cátedra de responsabilidad para los medios y ejemplo para la ciudadanía. 👏👏👏 pic.twitter.com/KKkVx4ww4N — Ursula Moscoso 🇵🇪 (@UrsulaMoscoso) August 8, 2020

En dicho video se puede observar a la presentadora cuando le solicita a la abogada que por favor se quite la mascarilla. Sin embargo, Sasieta decidió no hacerlo por respeto a los normas y el protocolo. Milagros no volvió a insistir, pero agregó que tal vez la ministra tiene personas a las que cuidar.

Por su parte, la excandidata al Congreso, Ursula Moscoso, también utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto. “Milagros Leiva le solicita a la Ministra de la Mujer Rosario Sasieta que se quite la mascarilla, y ella le responde ‘Imposible, distanciamiento social y lavado de manos'. Cátedra de responsabilidad para los medios y ejemplo para la ciudadanía”, expresó.

