El ahora excomandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, rompió su silencio y afirmó que el gobierno de Dina Boluarte utilizó “argumentos no reales” para buscar su salida tras la agresión que sufrió la mandataria en Ayacucho. Reveló que su relación con el ministro del Interior, Víctor Torres, era mala.

“Ha sido una resolución lesiva para la institución porque hay argumentos no reales. También se vulnera la institucionalidad en la PNP, en realidad hay toda una secuencia de actividades”, declaró Angulo a Punto Final.

Angulo afirmó que, antes de su salida, ya tenía conocimiento de la “voluntad que tenía el Ejecutivo” de prescindir de sus servicios como Comandante General de la Policía.

“Le manifesté a la presidenta que estaba dispuesto a renunciar en cualquier momento, que cumpla un año, eso fue lo que les puse. Sin embargo, ya había otra corriente que no sé de donde pero había una pésima relación con el ministro del Interior”, afirmó Angulo.

Consultado sobre si Víctor Torres debe permanecer al mando del Mininter, Angulo respondió que “ni un solo día más”.

Tenía buena relación con Dina Boluarte

Angulo estuvo en varios dominicales y, esta vez para Cuarto Poder, precisó que hasta la llegada del ministro Torres, su relación con la presidenta Dina Boluarte era buena.

“Por eso es que yo hablo con la señora presidenta para preguntarle que si yo no gozaba de su confianza y le dije que yo no tenía ningún problema en renunciar, que me dé un mes o dos meses y yo voy a proceder a retirarme”, expresó a Cuarto Poder.