Tras el anuncio de la suspensión del paro en Machu Picchu, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, aseguró que no considera que el Gobierno haya “retrocedido” luego de que se aprobara varias exigencias planteadas por el sector que acató la medida de fuerza contra la venta virtual de boletos para el santuario histórico en el Cusco.

“El Gobierno no ha retrocedido en ningún momento a tener la plataforma anterior y tampoco a aceptar la redacción. Los mil [boletos] presenciales, se entiende como si hubiéramos retrocedido, pero se hacen a través de la plataforma que tenemos, que no se puede manipular, es una página web [...] No queremos mafias”, sostuvo para Canal N.

La titular del Ministerio de Cultura indicó que decidió aceptar la culminación anticipada del contrato con Joinnus, empresa que asumió la venta de entradas virtuales para el ingreso de Machu Picchu, pero aclaró que “no será hoy día”.

“En el acta hemos indicado que aceptamos la propuesta de la empresa para culminar anticipadamente el contrato, pero necesitamos un proceso. Porque si cortáramos, para la venta de boletos de Machu Picchu, nos quedamos sin sistemas. No podemos regresar al sistema anterior. Necesitamos transitar a una plataforma que la maneje el Estado”, agregó.

En ese sentido, Urteaga descartó que el Gobierno quiera retornar a la plataformar que se utilizaba para la venta de entradas a Machu Picchu por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.