La espera terminó. A pedido de sus incondicionales fans, la reconocida banda colombiana Morat confirmó su regreso al Perú con una presentación exclusiva en la ciudad de Arequipa. El concierto se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el emblemático Jardín de la Cerveza, como parte de su exitosa gira internacional “Asuntos Pendientes Tour”. La preventa de entradas estará disponible en Teleticket este 28 y 29 de octubre con un 15% de descuento para clientes Interbank.

Esta fecha representa la única presentación de Morat en el país durante el 2025, convirtiéndose en uno de los eventos musicales más esperados del año. El anuncio ha generado gran entusiasmo entre sus fanáticos peruanos, quienes han seguido de cerca cada paso de la banda desde sus primeras visitas al país.

“Nuestros fans peruanos siempre han sido increíbles. Cada vez que tocamos en el país, sentimos una energía única. Arequipa será muy especial para nosotros; tenemos muchos asuntos pendientes con ustedes y no podemos esperar para compartir esta noche”, mencionaron los miembros de la banda.

Morat se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes del pop latino actual. Integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, ha conquistado escenarios en toda Iberoamérica gracias a su estilo único, letras profundas y un sonido que combina el folk con el pop moderno.

Con éxitos globales como “Cómo te atreves”, “Besos en guerra”, “Amor con hielo”, “Cuando nadie ve” y “506”, Morat ha logrado conectar con millones de personas a través de sus canciones, convirtiéndose en la voz de una generación que valora la autenticidad, las emociones y las historias reales.

Su más reciente gira, “Asuntos Pendientes Tour”, los ha llevado a recorrer las principales ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos, agotando entradas en cada presentación. En esta ocasión, la banda promete ofrecer un espectáculo renovado, con una puesta en escena moderna, visualmente impactante y un repertorio que combina sus clásicos con sus nuevos lanzamientos.

La elección de Arequipa como sede del concierto no es casual. La “Ciudad Blanca” se ha consolidado en los últimos años como un importante punto cultural y musical del sur del país, albergando grandes espectáculos internacionales. El Jardín de la Cerveza, reconocido por su historia y capacidad, será el escenario perfecto para una noche mágica en la que miles de fanáticos podrán cantar y disfrutar junto a Morat.

La preventa oficial se llevará a cabo a través de Teleticket, los días 28 y 29 de octubre, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de acceder hasta un 15% de descuento exclusivo con tarjetas Interbank. Posteriormente, se habilitará la venta general para cualquier medio de pago.