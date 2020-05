Este miércoles 27 de mayo, la Municipalidad de San Martín de Porres y el Ministerio de Salud intervinieron el policlínico ‘Pon Choy’, ubicado en la calle Lazareto, por ofrecer curar - supuestamente - en solo 10 días a los pacientes con COVID-19.

En su interior, se halló a una mujer, identificada como Siu Len Pon Choy, que se presentaba como enfermera, y que también dio positivo al Covid -19.

Con una actitud desafiante, la mujer aseguró tener la receta ‘mágica’ para tratar a los pacientes infectados.

“Hay dos formas: atiendan porque es gratis la atención: 10 días de azitromicina molida en el almuerzo y 15 bolitas de aguaymanto a las 10 de la mañana; el aguaymanto te eleva las defensas y si te eleva las defensas el virus lo mata”; aseguró sin precisar evidencia científica.

“Yo he salido con dos lineas (en la prueba) no contagio. Tengo tratamiento de 15 días, me faltan dos días”, agregó.

Según contó en la madrugada un oficial PNP, la mujer tosió y lanzó escupitajos contra los agentes de la Policía y de la Municipalidad de San Martín de Porres. Las pruebas rápidas que realizó el Ministerio de Salud determinaron que ella y los pacientes estaban contagiados con COVID-19.

“En ningún momento le escupí. Como yo tengo asma estas mascarillas me asfixian. Yo estaba escupiendo en mi bolsita”, sostuvo la mujer.

Intervienen a mujer infectada con coronavirus y que aseguraba curar la enfermedad en 10 días

TE PUEDE INTERESAR