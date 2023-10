Municipalidad de Lima presentara propuesta para la deportación de extranjero detenidos en flagrancia.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha dado luz verde, de manera unánime, a una nueva propuesta legislativa que busca agilizar la deportación de individuos extranjeros arrestados en flagrante delito.

El teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que el Concejo Municipal celebró una sesión extraordinaria el viernes pasado, el 29 de septiembre, durante la cual se decidió presentar esta iniciativa ante el Congreso de la República.

La propuesta tiene como objetivo hacer modificaciones en el Código Penal y Procesal para permitir la deportación inmediata de cualquier persona de nacionalidad extranjera que sea detenida en flagrante delito.

El ex congresista Reggiardo indicó que la legislatura facilitará la deportación. “ Con esta iniciativa, que le permite a un juez poder, en su sentencia, expulsar a aquellos extranjeros que estén inmersos en delitos de flagrancia, en delitos que sean evidentes, que son procesos más rápido y que por ser extranjeros, hasta la actualidad, se les permite que cumplan su condena. Nosotros planteamos que no, que no tengan que cumplir la condena acá, que la cumplan en su país ”, sostuvo.

“Hoy el Código Penal actual no lo contempla, el Código Penal actual lo que establece es que terminada su sentencia recién se puede recurrir a la expulsión . Entonces, nosotros lo que estamos haciendo como Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por unanimidad, es incorporar una serie de modificaciones para que esta potestad o facultad de un juez sea inmediata ”, agregó.

Presupuesto destinado para la medida

Además, Héctor Loayza, viceministro de Seguridad Pública, aseguró que el Gobierno dispone de un presupuesto suficiente para deportar a los delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia, así como a aquellos que no regularicen su situación migratoria en Perú después del 10 de noviembre.

Sin embargo, expertos en seguridad ciudadana advierten que para llevar a cabo la deportación de todos los extranjeros involucrados en actividades ilícitas o sin documentos legales, se requerirían dos agentes policiales por cada individuo deportado para acompañarlos hasta sus países de origen.

“ Al término del plazo que vence el 10 de noviembre se va a iniciar una ola de operaciones para identificar a aquellas personas que estén en nuestro país y que no tengan ningún tipo de identificación ”, explicó la autoridad.





