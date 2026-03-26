Tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), José Herrera Huertas, de 11 años, superó el cuadro crítico que presentó por leptospirosis, enfermedad transmitida por la orina de animales infectados por una bacteria y que aumenta por las intensas lluvias en el país.

El menor tumbesino ingresó de emergencia al Hospital Carlos Cortez Jiménez, de Essalud en Tumbes, y fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia de Piura, donde recibió atención especializada y se estabilizó. Luego, retornó a su tierra natal para completar su recuperación.

“José volvió a nacer. Nunca perdimos la fe. Agradezco a los médicos y enfermeras que lo cuidaron”, expresó su madre, María Huertas, luego de que su pequeño salió de alta y ayer volvió al colegio.

CASOS. La directora de la Red Asistencial Tumbes, Ivonne Muñoz, destacó la oportuna intervención del personal de salud que permitió salvarle la vida al escolar, que se contagió de esta enfermedad, la cual, según el Ministerio de Salud, ya suma 1045 casos y ha dejado cinco fallecidos en el país.

Essalud va atendiendo 120 casos y pidió a la población ir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular, vómitos o enrojecimiento de ojos, ya que una detección oportuna es clave para prevenir complicaciones.

OJO AL DATO. “Es fundamental evitar el contacto con agua estancada o contaminada”, señaló el doctor Edwin Neciosup, de Essalud.