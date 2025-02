El precario sistema de salud peruano afecta a miles de pacientes, quienes para acceder a una cita no solo deben esperar largos periodos sino también amanecerse en los hospitales.

Esto ocurre en centros de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud) donde, según testimonios obtenidos por OJO, deben hacer colas desde la madrugada para conseguir programar ecografías o radiografías.

En el Policlínico Chincha, en el Cercado de Lima, una paciente que prefirió no dar su nombre, acudió a las 3 de la mañana para obtener la fecha de una ecografía por una afección que tiene en la mano.

“He ido a las 3 de la mañana y felizmente fui la tercera de la fila y obtuve una cita. Me dijeron que dan pocas ecografías. Un señor que también estuvo a esa hora me contó que por dos días fue a las 4 de la mañana y no le dieron cita”, contó.

Primero deben esperar en el área de emergencia y luego son derivados al piso correspondiente. “Uno no descansa, pero es lo que nos obligan a hacer porque si no, no encuentras cita”, anotó.

Otra paciente afectada, llamada Maritza, detalló que las dos veces que ha llegado a las 6 de la mañana, cuando está en cola avisan que las citas se acabaron, por lo que no ve otra opción que amanecerse. En la misma situación, se encuentra un paciente con orden para una ecografía de próstata.

APLICATIVO. Aunque Essalud puso a disposición de su asegurados “EsSalud Mi Consulta”, un aplicativo que les permite programar citas con algunas especialidades, no permite programar fechas para ecografías y radiografías.

OJO AL DATO. Así como Essalud, en hospitales del Ministerio de Salud también los pacientes deben amanecerse para conseguir cita.