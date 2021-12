Su interés por trabajar con personas en el área de recursos humanos, una ruptura amorosa muy dolorosa que fue seguida por otra igual de desoladora, llevó a Guadalupe Gonzales a crear la cuenta en Instagram @Guadalupecoach en el 2018.

”Tomé las experiencias vividas para convertir la página, que nació como un recetario de comida saludable, en lo que es hoy: un espacio para ayudar a chicas y chicos que están atravesando por lo mismo que yo pasé. El objetivo de la cuenta es crear una comunidad en donde todos se sientan acompañados y motivarlos para que no pierdan el objetivo que tengan”, explica Guadalupe.

¿Cómo realizas la labor de coach en Instagram?

Trabajo amor propio y relaciones saludables de todo tipo. Hablo bastante de la relación de pareja, pero también de la de amigos, familiares y de trabajo. Lo primero que debe hacer la persona es darse cuenta de qué relación está siendo tóxica, luego, cuando lo consigue, cómo potenciar eso, allí se pasa al siguiente nivel en que se empieza a trabajar el amor propio, a empoderarse, y después hay que buscar tener una relación saludable.

¿La tarea del coach se complementa con la labor del psicólogo?

El coach es un complemento. Cuando una persona tiene depresión o ansiedad, necesita ir a un psicólogo, yo no recomiendo que solo tenga sesiones de coach, este da un acompañamiento que complementa la terapia psicológica.

¿Qué sientes cuando tus seguidores te comentan los problemas que tienen?

Cuando comparto lo que me ha pasado y me dicen “Lupe esto me ha ayudado, me ha cambiado la vida, salí de una relación tóxica y me siento mejor porque tus mensajes me ayudan y me motivan” es como ‘guau’. Las redes también ayudan a cambiarle la vida a las personas y cambiarla para bien, para que se puedan cuestionar y amplíen su mente. Es bonito compartir y que resuene en las personas, que se den cuenta de que no están solas.

También organizas retiros, ¿cómo son estos?

Este año los hemos hecho en Cusco. En estos se dictan talleres de yoga, meditación, terapia grupal, arteterapia, astrología, etc. La idea es juntar diferentes herramientas, que la persona se enfoque en una, si desea, para que luego profundice en ella. Las personas se van de los retiros renovadas y con nuevas amigas.

¿Cuál es el consejo fundamental para una persona que tiene problemas en alguna de sus relaciones?

Que no repriman sus emociones, llorar y molestarse está permitido. Que no se distraigan con vicios. Todos tenemos problemas, crisis, pero siempre se puede salir adelante y poco a poco. El desarrollo personal es un trabajo constante, de todos los días. Que disfruten la vida. No hay nada mejor que sentirse en paz con uno mismo.

DATO

Guadalupe Gonzales es instagrammer, tiene más de 69 mil seguidores en la red social, y coach de vida certificada por la Escuela para los Buenos Negocios Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es contadora. Estudió la carrera en la Universidad del Callao.