Sacó fuerzas para estar cerca del asesino de su hija y así poder gritarle todo lo que sentía. Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, increpó al feminicida Sergio Tarache -quien no mostró una pizca de arrepentiimiento- y le dijo “nunca te voy a perdonar”, durante la audiencia de control del Poder Judicial.

“Mi hija era una niña, no merecía que le hicieras esto, por qué la lastimaste así. Nunca te voy a perdonar lo que le hiciste”, dijo la progenitora en medio del llanto cuando se retiraba de la sala de audiencia del control de identidad en el 24º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sergio Tarache no mostró ni una pizca de arrepentimiento.

CADENA PERPETUA. La angustiada madre, quien llevaba puesto un polo color morado con la foto de su hija, estuvo a un lado de la sala, protegida por dos policías femeninas. Durante todo el tiempo se pasó oliendo alcohol en un pedazo de algodón para no desvanecerse.

“Este polo es en honor de ella. Me han arrebatado lo que más he querido en la vida. Solo quiero que paguen por lo que me hicieron. Pido cadena perpetua. Es la única forma en que voy a poder estar tranquila. Poco a poco se va a hacer justicia”, dijo la mujer entre sollozos.

Como se recuerda, el asesino confeso Sergio Tarache Parra (22), en marzo del año pasado, quemó a la joven Katherine Gómez en la plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima.

PRISIÓN. Durante la audiencia de control, Tarache dijo que era un emprendedor cuando la jueza a cargo del caso, Madielene Santana Solís, le preguntó a qué se dedicaba.

El recientemente extraditado desde Colombia deberá cumplir los 9 meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial que se computa desde el 30 de enero de 2024 y que vence el 29 de octubre de 2024.

El investigado en las próximas horas será internado en un penal de la capital.

En tanto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, señaló que velarán para que Tarache sea procesado lo antes posible.