Hoy, 14 de marzo, el diario OJO celebra 58 años de historia acompañando a los peruanos con información cercana, directa y conectada con el sentir popular.

Desde su fundación, el medio se ha caracterizado por contar las historias del país con un lenguaje sencillo y accesible, convirtiéndose en un referente del periodismo popular.

A lo largo de estas casi seis décadas, OJO no solo ha informado, también ha sido parte de la cultura y del entretenimiento nacional. Sus páginas han retratado la vida cotidiana del Perú, las alegrías del espectáculo y las expresiones artísticas que nacen del pueblo y para el pueblo.

Entre esos recuerdos imborrables aparece una historia musical que muchos aún evocan con nostalgia. Se trata del homenaje que uno de los grandes íconos de la música chicha decidió dedicarle al diario en una época en la que la cultura popular vivía una explosión creativa.

ASÍ FUE. Allá por el año 1986, cuando la chicha comenzaba a abrirse paso con fuerza en los barrios de Lima, los kioscos donde se vendían periódicos eran también puntos de encuentro donde la música acompañaba las conversaciones de la gente.

Fue entonces cuando Julio Simeón Salguerán, más conocido como “Chapulín el Dulce”, decidió rendirle un homenaje especial al diario que ya se había convertido en el favorito de miles de lectores. Con su estilo alegre y popular, creó una canción dedicada a OJO.

El tema llevaba el inconfundible ritmo de la chicha y tenía un coro que pronto se quedó en la memoria del público: “OJO, OJO está de moda en la capital… OJO, OJO”. Aquella frase resumía el momento que vivía el diario, cada vez más presente en los hogares peruanos.

Para presentar el tema se organizó un espectáculo que prometía ser inolvidable. El escenario elegido fue el recordado coliseo Amauta, un recinto emblemático que en aquellos años acogía grandes eventos musicales y artísticos.

Aquella noche el Amauta lucía completamente lleno. Lectores del diario, seguidores de la música chicha, periodistas y familias enteras acudieron al lugar para celebrar juntos una jornada especial.

Cuando “Chapulín el Dulce” apareció en el escenario acompañado de su conjunto “Los Shapis”, el público estalló en aplausos. La expectativa era enorme y el ambiente estaba cargado de entusiasmo.

Los primeros acordes del tema dedicado a OJO encendieron el recinto. La multitud empezó a corear la canción mientras el ritmo de la chicha se apoderaba de la noche.

El espectáculo se convirtió rápidamente en una verdadera fiesta popular. Hombres y mujeres bailaban al compás de la música mientras repetían el pegajoso coro que celebraba al diario del pueblo.

El impacto fue tan grande que el público pidió repetir el tema varias veces. La emoción se sentía en cada rincón del coliseo y los aplausos no dejaban de sonar.

Aquella noche quedó registrada como un momento memorable. La música y el periodismo se unieron para celebrar un aniversario más del diario que siempre estuvo del lado de la gente.

HABLA SU AUTOR. Hoy, el propio “Chapulín el Dulce” recuerda ese episodio con gran cariño. “Haber dedicado una canción al diario fue una forma de agradecer el apoyo que siempre brindó a los artistas populares. (...) Los kioscos eran espacios donde se compartían noticias, risas y también canciones. Esa fue una noche apoteósica, donde los lectores, el público en general y periodistas disfrutaron, todos en conjunto”, acotó en conversación con OJO.

Y es que desde sus primeros años, el diario ha mostrado un compromiso constante con el talento nacional. Sus páginas han servido de vitrina para músicos, actores y figuras del espectáculo.

Muchas estrellas del entretenimiento encontraron en OJO un espacio donde mostrar su trabajo y acercarse al público. El diario acompañó el crecimiento de varias generaciones de artistas.

Las recordadas figuras de la televisión y el espectáculo también pasaron por el lente del diario. Gisela Valcárcel, Tula Rodríguez y Mónica Cabrejos protagonizaron sesiones fotográficas y portadas que marcaron época.

Estas imágenes quedaron grabadas en la memoria de los lectores, convirtiéndose en parte de la historia del entretenimiento peruano.

Hoy, al celebrar 58 años de vida, el diario recuerda esos momentos que forman parte de su historia. Episodios donde la música, el arte y el periodismo caminaron juntos.

OJO SIEMPRE APOYÓ A LOS ARTISTAS PERUANOS – “CHAPULÍN EL DULCE”

Julio Simeón, “Chapulín El Dulce”, compuso una canción a ritmo de chicha para OJO.

“Los Shapis” rindieron homenaje a OJO en su 18 aniversario.

1968

AÑO

Durante las décadas de 1970 y 1980, el diario amplió su presencia a nivel nacional, consolidando su estilo de información ágil y cercana.

en que fue fundado el diario OJO, convirtiéndose rápidamente en el diario más leído del país por su estilo directo y sencillo.

En el año 1986, lectores de OJO acudieron al coliseo Amauta a celebrar el 18 aniversario del diario con “Los Shapis”.