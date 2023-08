Debido al fenómeno El Niño en curso, Lima y el Callao soportan una ola de calor nocturna que lleva 150 noches consecutivas de temperaturas por encima de lo normal, reveló el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En pleno invierno, en los distritos limeños cercanos al mar y la provincia constitucional, detalló, se reportó la madrugada de ayer “una temperatura mínima de 19.6 °C, alcanzando 150 ‘noches cálidas’ consecutivas, y siendo las últimas 28 noches ‘extremadamente cálidas’”.

Mientras así marcó la estación del aeropuerto Jorge Chávez, la ubicada en Jesús María, que incluye a jurisdicciones del centro de la capital, llegó a 18.1 °C, “noche muy cálida”, y ya suma 42 consecutivas. En tanto, en la de La Molina, la temperatura del aire alcanzó los 16,9 °C, “noche muy cálida”.

Según explicó la especialista del Senamhi, Lourdes Menis, una ola de calor es un evento que se determina por la recurrencia de tres días consecutivos entre “noches cálidas” a “extremadamente cálidas”, en una región.

Brillo solar es aprovechado en playas

Respecto a la condición climática diurna, el Senamhi refirió que también hay una ola de calor pues ayer, en la estación del Callao, se reportó una temperatura máxima de 23 °C, “día muy cálido”, como los 36 anteriores.

En Jesús María, se alcanzó los 22.5 °C, “día muy cálido”; y en La Molina, los 23,8 °C, “día muy cálido”, por lo que ambas estaciones totalizan 11 días cálidos consecutivos.

“En lo que va del invierno se han reportado cinco olas de calor diurno en Lima oeste y este; mientras cuatro olas de calor diurno en Lima centro”, anotó.

Este brillo solar que se está presentando en Lima es aprovechado por las familias para acudir a las playas, en pleno invierno. Así quedó registrado en fotos, que fueron virales y mostraban a niños y adultos en la Costa Verde.

No obstante, según la Digesa, actualmente en la capital hay 41 playas no saludables por no contar con calidad de limpieza ni servicios higiénicos. Por ejemplo, en Barranco hay dos y en Chorrillos, siete.

