Rubén Mayorga, representante de la Organización Panamericana de de la Salud (OMS), informó que no habrá inmunidad natural hasta que más del 70% de peruanos haya contraído el nuevo coronavirus (COVID-19).

“El tema es que el COVID-19 se está diseminando gracias a las medidas de cuarentena y distanciamiento social más lentamente de lo que se hubiera diseminado si no se hubiera hecho nada. Hasta que no haya más del 70% de la gente de Perú que haya contraído el COVID-19 no va a haber inmunidad natural, digamos", detalló en declaraciones a América Noticias.

Asimismo, precisó que la población debe continuar acatando las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno como el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento social hasta que se encuentre una vacuna para el COVID-19.

“Mientras no haya vacuna es necesario retrasar al máximo la aparición de nuevos casos. La vacuna va a estar disponible a principios del año entrante con buena suerte”, sostuvo.

Mayorga participó el último sábado del lanzamiento de la estrategia “La Hora de la Atención Primaria” en San Juan de Lurigancho, donde equipos de respuesta rápida y de seguimiento clínico brindarán atención rápida, oportuna y a domicilio a los pacientes COVID-19 que tengan síntomas leves de la enfermedad.

Coronavirus en Perú: OPS recomiendo mantener las medidas contra la COVID-19 hasta fines del 2021