Con el objetivo de concientizar a la sociedad peruana sobre la importancia de los cuidados, se lanzó la campaña “Cuidar Cuenta”; la cual busca que los peruanos y las peruanas entiendan la importancia de brindar y recibir cuidados como un derecho, fundamental para el correcto desarrollo personal y que este trabajo sea asumido en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

La iniciativa, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT); también busca que quienes se dedican al trabajo de cuidados de manera remunerada, lo hagan en la formalidad y con pleno goce de sus derechos laborales.

La campaña, cuya difusión inició en octubre vía redes sociales, será reforzada con el apoyo de medios de comunicación, colectivos y organizaciones de sociedad civil involucradas en la lucha por el reconocimiento de personas cuidadoras, la igualdad y los derechos de quienes realizan labores de cuidado remuneradas. Cabe destacar que los contenidos pueden encontrarse en las redes de OIT y ONU Mujeres, utilizando el hashtag #CuidarCuenta.

“El trabajo de cuidados no ha sido valorado durante mucho tiempo y siempre ha estado a cargo de las familias. Es necesario replantear nuevas políticas transformadoras de los cuidados, porque si no, en poco tiempo vamos a tener una crisis de cuidados, pues no habrá suficientes personas para cuidar a las personas que necesitan de estos cuidados” manifestó Rocío Valencia, coordinadora nacional del Proyecto “Abriendo Puertas” de la OIT.

Por su parte, María Pía Molero, coordinadora senior de proyectos para Perú de ONU Mujeres opinó que “el trabajo de cuidados exige la corresponsabilidad social, donde están involucrados el Estado, el sector privado, la comunidad y la familia; pero dentro de la familia, el trabajo de cuidado requiere la corresponsabilidad, es decir, que hombres y mujeres se involucren en este trabajo”.

Estadísticas

Según la Encuesta sobre Representaciones del Trabajo de Cuidado en Perú1, 7 de cada 10 personas encuestadas afirma que, en su hogar, una mujer es la principal responsable del trabajo de cuidados; mientras que el 51% está de acuerdo con que a las madres les corresponde principalmente el cuidado de las hijas y los hijos, evidenciando las creencias sociales discriminatorias en torno a quienes deben asumir la responsabilidad del cuidado.

Mientras que la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 20232, identificó que en Perú existen más de 344 mil personas que se dedican al trabajo del hogar, de las cuales el 96.3% son mujeres y se precisa que 9 de cada 10 personas que se dedican al trabajo del hogar, realizan sus labores en la informalidad.