Los transportistas están cansados de que la delincuencia siga haciendo de las suyas.

Hartos de que el Gobierno prometa frenar a la delincuencia y a las extorsiones que tienen en jaque al país y su sector, los transportistas de servicio público de pasajeros confirmaron que de todas maneras se van al paro este jueves 15 e incluso algunos advirtieron que ello podría adelantarse un día.

Acciones efectivas, no solo palabras, esperan de José Jerí.

Doce mil unidades de 250 empresas dejarán de circular, y algunos gremios piden adelantar el paro para el miércoles.

Grave situación

El representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, enfatizó que el paro no responde a un “capricho”, sino al incremento de homicidios y atentados contra choferes y cobradores por el cobro de cupos.

Advirtió que en el gobierno del presidente José Jerí la situación que enfrentan los transportistas es “peor”, lo que ha impulsado a programar la fecha del paro.

Varias bandas

“Ahora no nos está extorsionando uno, son tres o cuatro bandas las que nos amenazan. Incluso se han atrevido a ponernos horarios: ‘yo me encargo de seis de la mañana a seis de la tarde’. Hay empresas paralizadas”, recalcó el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas.

Enfatizó que es “muy difícil” la suspensión del paro porque la fecha ya se programó y anunció a nivel nacional luego de solicitarse en reiteradas ocasiones el apoyo del Ejecutivo.

Ningún avance

Recalcó que “no se ha avanzado absolutamente nada” del plan de seguridad que presentó su gremio a José Jerí cuando este era presidente del Congreso y que los transportistas desconfían de la Policía, pues muchos efectivos han sido descubiertos en bandas criminales.

Vargas también emplazó al premier Ernesto Álvarez a que pruebe que, como dice, existen transportistas en mafias que extorsionan.

“Si es que el primer ministro lo dice, es porque tiene pruebas y, en todo el caso, lo acompañamos a hacer todas las averiguaciones, sanciones y lo que tenga que hacerse, porque el Perú necesita tranquilidad”, acotó.

Ataques

En lo que va del año, tres personas han sido asesinadas, en ocho ataques a balazos de mafias que cobran cupos contra unidades de transporte en Lima: los choferes José Marín y Kid Champi, en Comas y San Martín de Porres, respectivamente; y el pasajero Yuri Cuentas en Surco.

Ayer, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se reunió con dirigentes de transportistas, mandos de la Policía y autoridades del sector y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y les “ratificó el trabajo del Estado por la seguridad ciudadana con firmeza, presencia en las calles y acción sostenida”.

Con José Jerí en el poder, la delincuencia campea en todo el país.