Además de lidiar con un malestar o enfermedad, los pacientes del Seguro Social de Salud (EsSalud) deben enfrentarse a diario con un sistema que los hace esperar varios meses por una cita y hasta años por cirugías, y donde hay más equipos médicos malogrados que en funcionamiento, al igual que déficit de personal.

Según un documento de la Oficina de Información de Operaciones de la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud, publicado por RPP, aumentó el tiempo que demoran en darle a un paciente una cita médica en el año 2024 y el primer semestre del 2025.

Así, por ejemplo, obtener una cita en medicina general pasó de tomar 23 días a 145 días, entre esos años, en el Centro de Salud Cerro Colorado, en Arequipa.

En Lima, el calvario es el mismo para los pacientes, como señalaron tres pacientes a OJO. Doña Maritza contó que para obtener una ecografía abdominal en el Policlínico Chincha, en el Cercado de Lima, se apuntó en junio y recién le han dado para septiembre. Además, su operación de varices demoró tres años en concretarse.

Un paciente diabético, en tanto, contó que debía pasar por tres exámenes para sus ojos, lo pusieron en la lista de espera y le dieron citas después de un año en el Hospital Rebagliati, lo que empeoró su situación. Otra asegurada pidió cita en junio para traumatología y recién la atenderán en noviembre.

PROBLEMAS. Además de esta odisea, los equipos médicos de varios hospitales se encuentran inoperativos, como lo ha alertado la Defensoría del Pueblo en las últimas semanas.

En el Hospital Rebagliati, advirtió que solo uno de cuatro tomógrafos funciona, por lo que el servicio es tercerizado y hay alrededor de 300 pacientes en lista de espera para acceder a un diagnóstico en imágenes.

Asimismo, “el único densímetro del Hospital de Emergencias Grau está inoperativo desde enero de 2025”.

A esto se suma el déficit de enfermeras, quienes están acatando una huelga indefinida, desde el 9 de septiembre, para exigir mejores condiciones laborales, la reparación de equipos y “una gestión sin corrupción”.

MTPE declara improcedente huelga en EsSalud y garantiza continuidad de atención médica. (Foto: GEC)

Paola Toledo, secretaria de Organización del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS), contó a OJO que una enfermera atiende a 20 pacientes, cuando el estándar es 10, en el Hospital Rebagliati. “Todos los procesos internos que se dan en un hospital se retrasan”, señaló, lo que perjudica la atención del paciente.

Ante esta situación, la vocera de Essalud, Estela Malaver, aseguró que este año han logrado aumentar en más de un millón las citas dadas en Essalud en especialidades y medicina general. “Estamos trabajando para mejorar acceso a citas”, refirió.

Asimismo, refirió que hay más médicos generales y especialistas. “Es una gran fortaleza que tiene EsSalud”, anotó.

OJO AL DATO. Las enfermeras seguirán acatando su huelga y piden la salida del presidente de EsSalud, Segundo Acho Mego.