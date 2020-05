Mucha gente golpeada económicamente por la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) espera con ansias el Bono Familiar Universal de 760 soles anunciado por el Gobierno del presidente Martín Vizcarra. Se sabe que el monto se tendría que comenzar a cobra la próxima semana. Pero ¿cuándo saldrá la página para consultar si eres beneficiario o no?

Página para hacer las consultas sobre el bono familiar

El viceministro de Promoción del Empleo, Javier Palacios, informó el martes 12 de julio que desde el miércoles 13 se deben aprobar los padrones respectivos, y la próxima semana ya debe estar lista la página web o plataforma virtual de acceso a cada beneficiario, y esa misma semana empezar el pago del subsidio.

“Los padrones tienen que aprobarse entre hoy y mañana. Ese es el reto y ese es el compromiso. La plataforma tiene que estar colgada, con sus nombres (de beneficiarios) a partir de la próxima semana, para empezar el pago (también) desde la próxima semana”, dijo a RPP.

¿Qué hago si no estoy en el padrón del bono?

El viceministro adelantó que se creará una plataforma especial donde el ciudadano podrá inscribirse si no está considerado en el padrón, y el Reniec hará la validación de la información que consigna, cruzando las fuentes de datos del censo de los bonos que han sido atendidos y de la información de la entidad registral, para ver si este hogar está siendo atendido.

El plazo de validación debería durar 10 días hábiles, tal como lo establece la norma que formaliza el pago del bono familiar.

Bono familiar para el 75% de familias

Antes el Gobierno indicó que el Bono Familiar Universal comprende a 6.8 millones de hogares, que representan el 75% del total de las familias peruanas, cuyos integrantes no tienen en este momento un ingreso por planilla laboral. Esta vez se incluye a las familias que no fueron consideradas en los primeros bonos de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ y otros bonos.

En ese universo de 6.8 millones de hogares del Bono Familiar Universal están incluidos los tres primeros bonos anunciados por el Gobierno semanas atrás: Yo me quedo en casa, Independiente y Bono Rural.

Bono “Yo me quedo en Casa” beneficia a 2.7 millones de hogares que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

Bono Independiente otorgado a 800,000 familias.

Bono Rural que beneficiará a más de 1 millón de hogares del país.

