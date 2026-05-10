Paloma Martínez Alcorta recuerda con detalle de lo que sucedió el 26 de septiembre del 2022, fecha en que conoció a su hija Lucía y se convirtió, desde entonces, en un día de festejo familiar.

Había pasado un año y tres meses desde que ella y su esposo Carlos fueron calificados por la Dirección de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como pareja idónea para adoptar, tras un proceso que incluyó talleres, evaluaciones y entrevistas.

Emocionados y nerviosos, acudieron al albergue donde estaba la pequeña. Paloma se había vestido de rosado, color favorito de Lucía, y llevaba un álbum de fotos para mostrarle cómo era la casa en la que viviría y quiénes serían sus abuelos y tíos.

“Nos llevaron a un cuarto, donde estaba la psicóloga, y nos dijeron, bueno va a venir Lucía. Abrieron la puerta y entró. Era chiquitita, tenía 3 años y 10 meses, y (llevaba) un vestido blanco, como si estuviera naciendo de nuevo. Era una princesa”, recuerda.

La conexión con ella fue instantánea. Se dieron un abrazo muy fuerte y, para su sorpresa, los llamó “mamá” y “papá” de inmediato. Después de interactuar, se fueron a almorzar y le compraron sus primeros zapatos, que hasta el día de hoy Paloma los conserva.

Paloma Martínez creo un cuento para explicarle a su pequeña cómo se convirtió en su mamá.

Como es el protocolo, la pequeña volvió al albergue. Al día siguiente retornaron para hacerle su fiesta de despedida y al tercer día la pudieron llevar a su hogar. “Lucía llegó a darnos felicidad absoluta”, comenta.

A partir de entonces, Paloma emprendió el camino de la maternidad adoptiva, experiencia que comparte en sus redes sociales para normalizar la adopción y acabar con los mitos que hay sobre este proceso en el Perú.

“La adopción es simplemente otra manera de ser familia”, refiere tras contar que a través de un cuento que elaboró junto a su esposo y que titularon “¿Cómo nació mi familia?”, le han explicado a Lucía cómo llegó a sus vidas.

En estos más de tres años siendo mamá, Paloma considera que la maternidad es “saber que no estás sola y eso significa amor, sacrificio, felicidad”.

OJO AL DATO. A través del TikTok, donde figura como Mamá Adoptiva Perú, Paloma ha conectado con otras mamás que han adoptado.